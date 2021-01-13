شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أولى حفلات يحيى خليل بمسرح سيد درويش فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة غياب يعود رائد موسيقى الجاز يحيى خليل ليلتقى بجمهوره فى أول حفلاته خلال العام الجديد والذى تقام فى الثامنة مساء الجمعة 15 يناير على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " ويستضيف خلاله مغنية الجاز والبلوز الكندية شيري بلوور بمصاحبة مجموعة من أبرع العازفين المصريين.

يحيي خليل

يقدم باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفنى المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها دنيا ، الامل ، ايقاع الروح ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية إلى جانب تنويعات على عدد من أشهر الحان الموسيقى العربية التي قام خليل بإعادة صياغتها بأسلوب الجاز.

يحيي خليل

المعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة وهو مثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج.

يحيي خليل