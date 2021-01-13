مفاجأة هاني سعد لـ"درة" في عيد ميلادها (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - شاركت الفنانة درة جمهورها، احتفال زوجها المهندس هاني سعد بعيد ميلادها الأول سوياً، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت درة مقطع من الاحتفال عبر خاصية "ستوري" على "إنستجرام"، تضمن ديكورًا احتفاليًا مميزًا باسم "درة"، بجانب عدد من الهدايا.

يذكر أن أحدث أعمال درة الدرامية، من خلال مشاركتها في مسلسل "إلا أنا"، ضمن قصة

"أول السطر"، تدور أحداثها حول شخصية امرأة عزباء تُجسدها درة، تتوفى زوجة أخيها ويرحل أخيها خلف زوجته سريعاً لتجد نفسها مسئولة عن إبناءه الثلاث، وتتحول من شخصية لا تتحمل المسؤولية إلى شخص مسؤول، ويظهر في حياتها خط رومانسي تكشف عنه الأحداث.

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درة من مواليد 13 يناير لعام 1980 حصلت على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية من جامعة تونس،شاركت في عدة أدوار في السينما التونسية، وشاركت الفنان كاظم الساهر في كليب أغنية ناي عام 2007، وشاركت منذ في السينما المصرية بعدد من الأفلام أبرزها "هي فوضى، ليلة البيبي دول، جنينة الأسماك، هي فوضى، بتوقيت القاهرة، حفلة منتصف الليل"، وأصبح لها حضور طاغي في الوطن العربي بعد مسلسلاتها في مصر: العار، والريان، وآدم".

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