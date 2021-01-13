محمد منير يتصدر "يوتيوب" بأغنية "فينك حبيبي" (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - حصل الكينج محمد منير على المركز السادس، بأغنيته الجديدة "فينك حبيبي"، في قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حصدت أغنية "فينك حبيبي"، أكثر من 200 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر "يوتيوب"، من كلمات وألحان: عبدالعزيز زين العابدين، توزيع: أمير محروس، وتقول كلماتها "فينك ياحبيبي يادنيتنا قاسية الأيام فين ودتنا والطير رايح لبلادك عامل رسايل دمعتنا فينك يا حبيبي يا مسافر مع قمر الليل بيك بنساهر حبك في قلوبنا مالوش أخر مع أحلى غرامنا وعشرتنا ياطير يا مروح في المغرب روح لحبيبي

تعال قرب سنين وقلوبنا بتتعذب احكيله أوصف له حالتنا".

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كانت أحدث إصدارات منير الغنائية من خلال أغنية "باب الجمال"، والتي حصدت أكثر 2 مليون مشاهدة في أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية كلمات: أحمد حسن راؤول، ألحان: سامر أبو طالب، توزيع: عمر

إسماعيل، وتقول كلماتها "باب الجمال .. اول ما جت .. قفّلنا ترابيسو والقلب مال .. واتفننت ..

جدا في ترقيصه قلبي اتهبل ..دُقّوا الطُبَل.. غنوا بقا وهيصو توب الفرح مظبوط عليها .. قبل ماتقيسو وادي اللي موش عاملينلو حساب .. العشق سكّرنا واحنا اللي قولنا الحب عذاب .. وبيبانه سكّرنا بنت اللذينة .. قدرت علينا .. سكنت ف افكارنا وقف الزمان .. اول مابان .. الرمش ده وهدّى والعقل طار ..عشنا ف حصار ..لما الجميل عدى تاه الكلام، والضمة قلبت فجأة عالشدة وجابتنا لمس اكتاف خلاص.. خلصت اخر عدّة".

يذكر أن "فينك حبيبي" ثاني أغنيات ألبوم منير الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة إلى أغنية "الناس في بلادي"، التي طرحت في منتصف العام الماضي، وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، من كلمات: عبدالرحمن الأبنودي، ألحان: محمد رحيم.