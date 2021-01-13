مهرجان الجونة يعلن عن فخره بعرض فيلم "كباتن الزعتري" بـ Sundance

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، بيان مقتضب حول عرض فيلم المخرج علي العربي "كباتن الزعتري" بالمسابقة الرسمية لمهرجان Sundance

وجاء البيان كالتالي.. ‎ "يفخر مهرجان الجونة السينمائي باختيار فيلم "كباتن الزعتري" للمخرج علي العربي ليحظى بعرضه العالمي الأول في الدورة القادمة لمهرجان Sundance السينمائي الدولي، شارك "كباتن الزعتري" بمنطلق الجونة السينمائي في دورته الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، إذ حصد عدة جوائز هي: جائزة

شركة "نيو سينشري للإنتاج" قيمتها ١٠ آلاف دولار

وخدمات تصحيح ألوان قيمتها ١٠ آلاف دولار مقدمة من شركة "زا سيل كرييتيف ميديا سوليوشنز"، إضافة إلى المشاركة في مبادرة منظمة إيفتا للتعبير السينمائي الدولي. ‎

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تدور أحداث الفيلم حول صديقين علقا في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن لمدة ٥ سنوات، ولم يستطيعا

العودة إلى ديارهما وتركا المخيم بسبب القوانين الدولية المتعسفة، فقررا تركيز طاقتهما نحو معشوقتهما الأولى كرة القدم. يذكر أن المخرج على العربى بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل فى عدد من البلدان لتغطية الصراعات على الأرض ومن بينها، ليبيا وسوريا والعراق وكردستان ولكنه تقاعد عام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروى، وهو الدافع الإساسى الذى جعله يتحمس لتقديم فيلم فيلم "كباتن الزعترى"، حيث يظهر رحلة سعى بطلى الفيلم، "محمود وفوزي" لتحقيق حلمهما فى ظروف صعبة.