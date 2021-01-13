شكرا لقرائتكم خبر عن قصة "ايفيه" تسبب فى إعادة مشهد واحد من فيلم الناظر 17 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج مجدى الهوارى، عن صورة من كواليس تصوير فيلم "الناظر" جمعت أبطاله الراحلين حسن حسنى وعلاء ولى الدين، مع النجمين أحمد حلمى ومحمد سعد، بعد نحو 21 عاما من عرض الفيلم، راويا أحد المواقف المضحكة خلال التصوير.



كواليس فيلم الناظر

ونشر الهوارى، الصورة عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "من ألبوم الذكريات، المشهد ده تم إعادة تصويره أكتر من 17 مرة بسبب ضحك علاء، وبعدها كريزة ضحك مننا جميعاً ولمدة نصف ساعة، بسبب افيه حسن حسنى، لما قال جرى ايه يا لمبى.. ماتلمب نفسك شوية، وطلع عفوى وعلى الهوا فى التصوير، الله يرحمك يا علاء ويا عم حسن حسنى".





فيلم الناظر، حقق نجاحا جماهيرا كبيرا منذ عرضه فى دور السينما عام 2000 وحتى الآن عند عرضه تلفزيونيا، وما زال الجمهور يحب الشخصيات الـ 3 الأساسية التى قدمها علاء ولى الدين وهى الأب والأم والابن، والإتقان الذى أدى به الأدوار الثلاثة، وأيضا ظهور شخصية اللمبى التى لاقت نجاحات بعد ذلك، وانطلاقة النجم أحمد حلمى.

فيلم الناظر بطولة الراحل علاء ولى الدين، والراحل حسن حسنى، وهشام سليم، وبسمة، وأحمد حلمى، ومحمد سعد، وسليمان عيد، وسامى سرحان، وحجاج عبد العظيم، ويوسف عيد، ومحمد يوسف، وحنان الطويل وغيرهم من الممثلين، إخراج وتأليف شريف عرفة، سيناريو وحوار أحمد عبد الله.

الفيلم هو العمل قبل الأخير لعلاء ولى الدين سينمائيا، حيث قدم بعدها فيلم "ابن عز" ولم يلق نفس نجاح الناظر، وتوفى ابان تصوير فيلم "عربى تعريفه"، حيث كان يشاركه البطولة حنان ترك وشريف منير وخيرية أحمد وتأليف حازم الحديدى.