شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الموسيقار منير مراد .. 3000 لحن غنائى ولم يحضر جنازته سوى شخصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الذكرى 99 لميلاد الفنان منير مراد، حيث ولد 13 يناير 1922، وهو أحد عمالقة الفن والطرب بالوطن العربى، لحن العديد من الألحان والتي وصل عددها إلى 3 آلاف لحن، إلى جانب مشاركته في عدد من الأفلام، وبعض الأعمال الاستعراضية التي تميزت بالتنوع وخفة الظل.

نشأ الفنان منير مراد في منزل يتردد عليه كبار الموسيقيين، فهو أحد أركان عائلة فنية كبيرة، والده الموسيقار زكى مراد، وشقيقته الفنانة ليلى مراد، درس منذ الصغر في مدارس فرنسية، ثم التحق بالكلية الفرنسية، لكنه لم يكمل دراسته، وفضل أن يخوض مجال الفن حيث بدأ عمله عامل "كلاكيت" في الأفلام، ثم مساعدا للمخرج كمال سليم في 24 فيلما خلال فترة الأربعينات.



الفنان الراحل منير مراد



تعرف الفنان منير مراد على محمد عبدالوهاب منذ أن ظهرت شقيقته ليلى مراد في فيلم يحيا الحب، ولازمه رحلاته إلي أوروبا ليكون مترجما له عند الفرنسيين والانجليز، وكان يساعده في أعماله الفنية حيث كان يلحن عبد الوهاب احيانا جملة أو جملتين وينساهم ليجد منير مراد يذكره بهم، نظراً لتميزه بسرعة حفظ الجمل الموسيقية، والتي ساهمت في تكوين شخصيته الموسيقية المبكرة، وتميزه في هذا المجال حيث اعتبر من المجددين فى عالم الموسيقى، لمزجة بين الموسيقى العربية والغربية في معظم ألحانه ، واعتماد موسيقاه على التنويعات الغربية.

الفنان منير مراد



ترك منير مراد بصمة مع عمالقة الطرب في ذلك الوقت، حيث لحن لعدد من الفنانين الكبار، منهم محمد عبدالمطلب وعبدالحليم حافظ ، ووردة ومحمد رشدى و صباح وشقيقته ليلى مراد ومحرم فؤاد وهانى شاكر وعفاف راضي، وشادية التي كان لها نصيب كبير من ألحانه منها: ما اقدرش احب إتنين، يا سارق من عيني النوم، يا دبلة الخطوبة، لسانك حصانك، ألو ألو، اوعى تسيبني، اسم الله عليك، الدنيا مالها، تعالي اقولك، حاجة غريبة، دورعليه، سوق على مهلك، وعد ومكتوب، منايا اغني..ياحبيبي عد لي تاني،مش قلت لك ياقلبي، إن راح منك يا عين، شبك حبيبي، يا دنيا زوقوكي ، كما لحن عدد من الدويتوهات أشهراها دويتو " حاجة غريبة " الذي جمع العندليب بشادية.



منير مراد وشادية



شارك الفنان منير مراد بالتمثيل في عدد من الأفلام السينمائية، وقد البطولة في فيلمين هما "أنا وحبيبي" 1953 أمام شادية، و"نهارك سعيد" 1955 وفي العام نفسه قام بدور صغير في فيلم"موعد مع إبليس" أمام زكي رستم، كما كان رائدا من رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر حيث وضع أشهر موسيقى الرقصات والاستعراضات التي كانت تؤديها تحية كاريوكا وسامية جمال ونعيمة عاكف.

تزوج منير مراد ثلاث مرات الأولى من فتاة يهودية إيطالية ، ثم تزوج الفنانة سهير البابلي عقب إشهار إسلامه و استمرت الزيجة 9 سنوات كاملة من عام 1958 وحتى 1967، ولكن نتيجة غيرة "منير" عليها وحبه الشديد لها، انتهت الزيجة بالطلاق، ليظل عدة سنوات بلا زواج، ليتزوج للمرة الثالثة، والتي أستمرت حتى وفاته ، حيث توفى اثر ازمة قلبية يوم 17 أكتوبر من عام 1981، عن عمر يناهز 59 عاما، بأزمة قلبية ، ولم يحضر جنازته سوى شخصين فقط هم أبناء شقيقته ليلى مراد، ولم يعرف الوسط الفني وفاته إلا بعدها بأيام بعد نشر خبر وفاته بأحد الصحف.

مجموعة من صور الفنان منير مراد