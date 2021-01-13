شكرا لقرائتكم خبر عن يولاندا حديد تقضى عيد ميلادها الـ57 فى التسوق مع صديقها بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية يولاندا حديد قررت أن تحتفل بعيد ميلادها الـ57 على طريقتها الخاصة، حيث شوهدت النجمة الشهيرة وهى تتجول فى أحد شوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بهدف التسوق.

وكان بصحبة يولاندا حديد صديقها جوزيف جينجولى، حيث ظهر الاثنان وهما يمسكان بأيدى بعضهما البعض خلال تجولهما، وحرص الـ couple على ارتداء القناع الواقى خوفا من خطر الإصابة بفيروس كورونا الذى يهدد العالم، على الرغم من أن يولاندا أزالت قناعها فى وقت لاحق وذلك لكى تبتسم للكاميرات.

وظهرت يولاندا حديد البالغة من العمر 57 عاما مرتدية ملابس رياضية أنيقة باللون الأسود إضافة الى " ايس كاب " بنفس اللون حمل كلمة " love " ، فى حين اختارت ان تظهر بمعطف بإحدى درجات اللون البيج لمحاربة برودة الطقس ، و قد حمل معطف يولاندا توقيع دار أزياء " Louis Vuitton " سعره 4200 جنيه إسترلينى.



يولاندا حديد (1)