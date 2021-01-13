شكرا لقرائتكم خبر عن تقلا شمعون ترد على أنغام من خلال ”الخليج 365”: شكرا من القلب كلك ذوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة أنغام، منذ يومان الشكر إلى النجمة اللبنانية تقلا شمعون، حيث كتبت تغريدة من خلال حسابها على تويتر، قائلة: "أنا معجبة جدًا بهذه السيدة الممثلة الكبيرة تقلا شمعون ياريت حد يبلغها حبي وتقديرى"، وفور نشرها التغريدة ردت

الفنانة لطيفة قائلة: "أنا حابلغها يا حبيبة قلبى دى حبيبتى وكلنا معجبين بها فى كل أعمالها عظيمة".

تواصل " اليوم السابع" مع النجمة اللبنانية تقلا شمعون و أبلغها برسالة أنغام، حيث وجهت تقلا لها رسالة قائلة:"شكرا

من القلب ست أنغام بشكرك على رسالتك الجميلة ويسعد أوقاتك كلك ذوق أسعدتينى".

وكانت أنغام قد طرحت مؤخرا ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين

ومنهم، "سهم" و"صادقالشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزح" من ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بنمساعد، والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى: "أناني"، "طاولة" من ألحان "صادق الشاعر" وثلاثة أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينه" من ألحان "سهم".

تقلا شمعون

لطيفة ترد علي أنغام