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تقلا شمعون ترد على أنغام من خلال ”الخليج 365”: شكرا من القلب كلك ذوق

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القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة أنغام، منذ يومان الشكر إلى النجمة اللبنانية تقلا شمعون، حيث كتبت تغريدة من خلال حسابها على تويتر، قائلة: "أنا معجبة جدًا بهذه السيدة الممثلة الكبيرة تقلا شمعون  ياريت حد يبلغها حبي وتقديرى"، وفور نشرها التغريدة ردت 

الفنانة لطيفة قائلة: "أنا حابلغها يا حبيبة قلبى دى حبيبتى وكلنا معجبين بها فى كل أعمالها عظيمة".

 

تواصل " اليوم السابعمع النجمة اللبنانية تقلا شمعون و أبلغها برسالة أنغام، حيث وجهت تقلا لها رسالة قائلة:"شكرا 

من القلب ست أنغام بشكرك على رسالتك الجميلة ويسعد أوقاتك كلك ذوق أسعدتينى". 

وكانت أنغام قد طرحت مؤخرا ألبومها الخليجى "مزح"، الذى تعاونت فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين 

ومنهم، "سهمو"صادقالشاعر"، ومن الشعراء، الأمير بدر بن عبد المحسن الذى يقدم أغنية "مزحمن ألحان "صادق الشاعر"، والشاعر الأمير عبد الرحمن بنمساعد، والذى شارك فى الألبوم بـ 5 أغنيات وهى: "أناني"، "طاولةمن ألحان "صادق الشاعروثلاثة أعمال أخرى وهى "ثلاث حروف، آخر لقاء ، تسلم يدينهمن ألحان "سهم".

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تقلا شمعون

 

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لطيفة ترد علي أنغام

 

 

 

 

 

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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