شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن عن فخره بعرض فيلم المخرج على العربى "كباتن الزعتري" بـ Sundance والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائى، بيانا مقتضبا حول عرض فيلم المخرج على العربى "كباتن الزعترى" بالمسابقة الرسمية لمهرجان Sundance، وجاء البيان كالتالى..

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المخرج علي العربي

"يفخر مهرجان الجونة السينمائى باختيار فيلم "كباتن الزعترى" للمخرج على العربى ليحظى بعرضه العالمى الأول فى الدورة القادمة لمهرجان Sundance السينمائى الدولى، شارك "كباتن الزعترى" بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام فى مرحلة ما بعد الإنتاج، إذ حصد عدة جوائز قيمتها 10 آلاف دولار، وخدمات تصحيح ألوان قيمتها 10 آلاف دولار، إضافة إلى المشاركة فى مبادرة منظمة إيفتا للتعبير السينمائى الدولى".

صفحة مهرجان الجونة

واستكمل البيان، "تدور أحداث الفيلم حول صديقين علقا في مخيم الزعتري بالأردن لمدة 5 سنوات، ولم يستطيعا العودة إلى ديارهما وتركا المخيم بسبب القوانين الدولية المتعسفة، فقررا تركيز طاقتهما نحو معشوقتهما الأولى كرة القدم".

يذكر أن المخرج على العربى بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل فى عدد من البلدان لتغطية الصراعات على الأرض ومن بينها، ليبيا وسوريا والعراق وكردستان لكنه تقاعد عام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروى، وهو الدافع الإساسى الذى جعله يتحمس لتقديم فيلم فيلم "كباتن الزعترى"، حيث يظهر رحلة سعى بطلى الفيلم، "محمود وفوزي" لتحقيق حلمهما فى ظروف صعبة.