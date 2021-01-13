شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى ميناج وشقيقتها بدون ماكياج "فوله واتقسمت نصين ".. شوف وأحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يعرف قطاع كبير من محبى و معجبى نجمة الراب الشهيرة نيكى ميناج أن لديها شقيقة قريبة الشبة تماما من ملامحها و كأنها " فولة واتقسمت نصين " .

قدمت نيكى ميناج التهنئة مؤخرا لشقيقتها الصغرى " يمنج " بمناسبة عيد ميلادها وهو ما دفعها للكشف عن عدد من صورها التى لاحظ الكثير من محبى و عشاقى و كأنها توأم لميناج لكن فى الحقيقة شقيقتها هى أصغر منها سنا، و جاء التشابه واضح خاصة إذا قارنت صورتها بصور ميناج بدون ماكياج .



ميناج و شقيقتها ميناج و شقيقتها

حتى أن بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي كانوا يتوقعون أنها ميناج لكن باستخدام " الفوتوشوب " غٌيرت ملامحها " لحد ما ، بينما توقع البعض أنها صور قديمة لنجمة الراب الشهيرة.



شقيقه نيكي ميناج

يذكر أن نيكى ميناج أثارت ضجة كبيرة على المواقع الفنية ومواقع التواصل الاجتماعى وذلك بعد أن كشفت عن الصور الأولى لمولودها و ذلك بعد مرور ثلاث أشهر من ولادته ، وكان مولود ميناج يجلس على كرسى باللون الأبيض ، والصور أظهرت أن مولود نيكى ميناج أصبح من ايقونات الموضة وذلك بعد ظهوره مرتديا ملابس من أهم و أشهر دور الأزياء مثل " burberry " و " Versace " و " fendi " و " Gucci " ، و غيرهم .