شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج الإذاعى شفيع شلبى وأشهر مخرج لنشرة التاسعة بالتليفزيون المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيب الموت منذ قليل، المخرج شفيع شلبي، عن عمر ناهز 73 عاما، وهو من مواليد 2 مايو عام 1947، وعمل كـإذاعي، كاتب سيناريو، مخرج ومنتج سينمائي وتلفزيوني.

ويعد الراحل شفيع شلبي بأنه أشهر من قدم نشرة التاسعة مساءً بـالتلفزيون المصري في فترة السبعينات، حيث كان أول مذيع يظهرعلى الشاشة بملابس كاجوال وشعرمجعد، وأسهم بالعديد من الأعمال من خلال عمله الإذاعي، السينمائي والتلفزيوني.

تناولت أعماله قضايا هامة جدًا في هذه الفترة مثل "تطوير الراديو والتلفزيون، تأسيس وبناء المؤسسات الإذاعية المُفتقدة، تحرير العقل، والتنافسية الإذاعية، وعُرف بفكره المتحرر وطريقته الغريبة في تقديم البرامج، فكان يطل على شاشة التلفزيون بقميص مفتوح وشعر"منكوش"!.

من أبرز أعمال شفيع شلبي، علياء والمدينة عام 1979، خلف أسوار الجامعة عام 1981 والعوامة 70 في سنة 1982.