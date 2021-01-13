شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعد يفاجئ درة فى أول عيد ميلاد لها بعد الزواج..وترد:أجمل مفاجأة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة التونسية درة بعيد ميلادها الـ41، فى حفل مفاجئ أعده لها زوجها المهندس هانى سعد، حيث نشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام"، صور لتزيين منزلها بالبالونات والهدايا وتورتة عيد ميلادها، معلقة عليها: "أجمل مفاجأه فى حياتى، ربنا يخليك ليا"



درة



عيد ميلاد درة

ويعد عيد ميلاد درة هذا العام، هو الأول بعد زواجها من المهندس هانى سعد، حيث احتفلت بزفافها في شهر نوفمبر الماضى فى الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفنى الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة، لتنهى عام 2020 بدخولها القفص الذهبى.



جانب من عيد ميلاد درة



درة وزوجها



درة وهاني سعد

واستطاعت درة على مدار 13 سنة منذ حضورها إلى مصر والمشاركة فى الأعمال الفنية، أن تفرض نفسها كواحدة من الفنانات اللاتى خلقن لأنفسهن شكلا مختلفا على الساحة الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، وحظيت بمشوار تصاعدى خلال الأدوار التى قدمتها حتى وصلت إلى البطولة المطلقة والتى قدمتها في مسلسلى "الشارع اللى ورانا" عام 2018، و"بلا دليل" عام 2019.

بدأت درة مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها في فيلم "هي فوضى" إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما المصرية إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدا"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة في الغرام"، وبعدها توالت الأفلام التي قدمتها.