فن ومشاهير

نجوم الفن يهنئون درة بعيد ميلادها.. أعرف قالوا إيه

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القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من نجوم الفن على تهنئه النجمة درة بعيد ميلادها متمنين لها المزيد من النجاح والسعادة فى حياتها الشخصية والفنية، حيث هنأها النجم خالد سليم، قائلا: "كل سنة وإنتى طيبة درة أتمنى لكى المزيد من السعادة والنجاح"، وردت عليه درة: "شكرا خالد".

 

واحتفل الفنان عمر الشناوى بعيد ميلاد الفنانة درة ونشر صورة لهما عبر خاصية ستورى على إنستجرام، حيث أعادت درة نشرها وعلقت على الصورة قائلة "صديقى المفضل".

 

كما هنأتها كل من النجمة هند صبرى والفنانة هنا شيحة والفنانة كارمن سليمان، متمنيات لها السعادة والنجاح فى حياتها.

 

وتحتفل النجمة درة، اليوم الأربعاء، بعيد ميلادها، والذى يعد أول عيد ميلاد لها بعد زواجها من المهندس هانى سعد، حيث احتفلت بزفافها فى شهر نوفمبر الماضى فى الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركتها هذهاللحظات السعيدة، لتنهى عام 2020 بدخولها القفص الذهبى.

 

واستطاعت درة على مدار 13 سنة منذ حضورها إلى مصر والمشاركة فى الأعمال الفنية أن تفرض نفسها كواحدة من الفنانات اللاتى خلقن لأنفسهن شكلا مختلفا على الساحة الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، وحظيت بمشوار تصاعدى خلال الأدوار التي قدمتها حتىوصلت إلى البطولة المطلقة والتي قدمتها في مسلسلى "الشارع اللى ورانا" عام 2018، و"بلا دليل" عام 2019.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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