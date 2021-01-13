شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مونديال كرة اليد..5 أحداث رياضية نجمها تامر حسنى..أبرزها كأس العالم 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع النجم تامر حسنى خلال الـ8 سنوات الأخيرة أن يكون نجم الأحداث الرياضية، حيث كان الأختيار الأمثل من منظمى البطولات الرياضية ليكون الوجهة الفنية المشرفة للعديد من الأحداث الرياضية المختلفة، خاصة انه أحد أبرز نجوم جيله ويحظى بجماهيرية فائقة وحب من جميع الفئات، وقدم الكثير من الأغانى التشجيعية التي تفاعل معها الجمهور ونالت إعجابه.

ومن أبرز الأحداث الرياضية التي شارك فيها الميجا ستار تامر حسنى:

"أولمبياد ذوى الإحتياجات الخاصة"

شهد استاد الدفاع الجوى بالقاهرة عام 2014، إحياء النجم تامر حسنى حفل افتتاح الدورة الثامنة للألعاب الأقليمية لأولمبياد ذوى الأحتياجات الخاصة بمصر، وقدم أغنية أعدها خصيصا للحفل تحمل اسم "الموضوع فيك" من كلمات محمد مصطفى وألحان عبد الرحمن شوقى، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

"بطولة كأس السوبر الإماراتى"

وأعاد التجربة مرة أخرى عام 2016 ، حيث أحيا نجم الجيل احتفالية مباراة نهائي كأس السوبر الإماراتى الذى أقيم لأول مرة بمصر، وقدم مجموعة مميزة من أغانية منهم: أغنية بنت الأيه، يا انا يا مفيش، أكتر حاجة، يا مالى عينى، و عمرى أبتدا بتوزيع مختلف.

""بطولة كأس العالم لكرة القدم

كما وقع أختيار الشركة الراعية لكأس العالم لكرة القدم روسيا 2018، على تامر حسنى لأداء الأغنية الدعائية لمصر بالمونديال، والتي حملت اسم و قام بتصويرها ديو غنائى مع النجم العالمى جيسون ديرولو، وقدم الأغنية لأول مرة في احتفالية الجونة بقدوم كأس العالم لمصر في إطار الحملة الترويجية للمونديال.

"الأولمبياد الخاص بأبو ظبى"

شارك في أوبريت غنائى تحفيزى بعنوان احتفالا بانطلاق الأولمبياد الخاص في العاصمة الإماراتية أبوظبى عام 2019 ، بالإشتراك مع النجم الأماراتى حسين الجسمى و الفنانة السورية أصالة ولويس فونسى وأفريل لافين.

"بطولة كأس الأمم الإفريقية"

و في نفس العام "2019"، أشعل النجم تامر حسنى ملعب القاهرة الدولى خلال ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت الـ23 سنة، وقدم أغنية باسم "إحنا جيل جديد" من كلماته وألحانه، وسط تفاعل جماهيرى ملأ المدرجات.

"بطولة كأس العالم لكرة اليد"

و يستعد الآن الفنان تامر حسنى لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد الذى ستستضيفه مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى، حيث يقدم الأغنية الرسمية للمونديال بعنوان "أرفع أيدك" التي قام بتصويرها فيديو كليب بين أشهر معالم مصر، ويقدم معه في الأغنية مطرب الراب مروان بابلو و مطربة صاعدة من اكتشافه هدى الشربينى، و قام بطرح الأغنية عبر قناته على موقع يوتيوب.