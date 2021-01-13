مؤلف "فينك يا حبيبي" يكشف كواليس تقديم أحدث أغاني محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

طرح الفنان محمد منير ثاني أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" مساء أمس الثلاثاء عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، بعنوان "فينك يا حبيبي"، من كلمات وألحان الشاعر النوبي عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.

مؤلف وملحن الأغنية عبد العزيز زين العابدين، كشف كواليس تقديم العمل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قائلا: "فكرة كلمات الأغنية مستوحاة من مفردات كانت تستقبلني بها جدتي، ومنها (فينك يا حبيبي) و(بعدك يا حبيبي جننا)، وعندما قدّمها الفنان بحر أبو جريشة للمرة الأولى في أوائل الثمانينيات، حقق الألبوم مبيعات تجاوزت المليون ونصف نسخة، وهي واحدة من سلسلة أغاني تناولت موضوع الغربة، وقدمناها معا".

وأضاف: "منذ شهرين بدأ الفنان محمد منير العمل على تقديم الأغنية برؤية فنية جديدة، وكانت لديه أكثر من فكرة لتقديمها بشكل معاصر موسيقيا، وفكر أيضا باختيار بعض المقاطع فقط بسبب طول زمن مدة النسخة الأصلية، قبل أن يستقر على غنائها كاملة بالشكل الجميل الذي طُرحت به".

زين العابدين تابع: "من البداية والفنان محمد منير يفكر في تقديم الأغنية بالتزامن مع الذكرى السنوية لرحيل رحمه الله الصديق العزيز محمود أبا اليزيد، ابن عمه ورفيق مشواره، ومع حرصه على تقديم أغنية لها إيقاع موسيقي مناسب للفترة الحالية، وصل بخبرته وإحساسه العالي للتعبير عن كلماتها ومنحها طابعه الخاص والمميز".

وتقول كلمات الأغنية "فينك يا حبيبى يا دنيتنا، قاسية الأيام فين ودتنا، والطير رايح لبلادك حامل رسايل دمعتنا، فينك يا حبيبي يا مسافر، مع قمر الليل بيك بنساهر، حبك في قلوبنا مالوش آخر، مع أحلى غرامنا وعشرتنا، يا طير يا مروح في المغرب، روح لحبيبي تعال".

ألبوم الفنان محمد منير "باب الجمال" يضم 5 أغاني، وهي: "باب الجمال" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، "فينك يا حبيبي" من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، و"أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا.