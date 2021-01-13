"قالوا إنهم ضربوا بعض".. أحمد سعد يكشف حقيقة "خناقة" شيرين وحسام حبيب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المطرب أحمد سعد، حقيقة ما تردد عن تدخله للصلح بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب نظرا لوجود مشاكل قوية بينهما وصلت إلى حد الاشتباك بالأيدي وتحريرها محضرا ضده.

وقال سعد، خلال حواره مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" عبر فضائية "النهار": "أنا والله متكلمتش عن خناقة شيرين وحسام، أنا مليش دعوة ومعرفش الموضوع ده أصلا، وأنا مطلعتش قلت أي حاجة عن الموضوع ده أصلا والله، ولا شوفتهم أصلا بيتخانقوا مع بعض أبدا".

أضاف: "الخبر نزل أن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض في الشارع وأحمد سعد حجز بينهم، وأنا أصلا مشوفتش شيرين في اليوم ده خالص، شوفت الخبر وكلمت شيرين وحسام وقلتلهم إيه ده، وكل صحفيين مصر كلموني عشان يعرفوا التفاصيل وبتاع، وأنا مردتش خالص".

تابع: "علاقتي بشيرين وحسام طيبة جدا، وأنا اتقال على لساني حاجات كتير وأن أحمد سعد كان موجود وفض بينهم وكده، لكن كل ده مش حقيقي، ودي حاجات أنا واخد عليها وبتشتم 3 أيام في الأسبوع الحمد لله، وهما علاقتهم كويسة جدا وأنا طلعت نزلت صورة معاهم وقلت أنهم كويسين جدا والحمد لله".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب نفت ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن خلافات مع زوجها المطرب حسام حبيب، وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. الحمدلله إحنا بخير".

وكتبت شيرين عبد الوهاب في تغريدة أخرى: "قريت أخبار أو بمعنى أصح إشاعات مالهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة، بحبك يا صاحبي".