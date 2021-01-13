فيديو.. لماذا أخفت سماح أنور نجلها عن الناس وأخبرتهم أنه ابنها من التنبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حلت الفنانة سماح أنور ضيفة ببرنامج "Its show time" المذاع على CBC، وخلال الحلقة تطرقت للعديد من التفاصيل الشخصية المتعلقة بحياتها أبرزها ابنها "أدهم".

وقالت سماح أنور إنها لا تحب الحديث عن هذا الأمر لأنه أمر شخصي، مضيفة: "أنا عملت فيه مقلب كبير أوي، أنكرت وجوده شوية، كنت عايزة أرضي أبويا وأمي إلى حد كبير".

وأضافت: "أوهمت الناس بأني متبنياه، وبدأ زملاؤه في المدرسة يقولوا له إن سماح أنور مش والدتك وكده".

استطردت: "وقتها قررت إني أعلن ده من خلال برنامج مع صديقي الإعلامي محمود سعد، لأن ضمن فقرات البرنامج كان فيه فقرة أن الضيف بيقول سر من أسرار حياته بيعلن عنه لأول مرة، وفجأة لقيتني عايزة أقول السر ده وهو إن أدهم ابني مش متبنياه".

استكملت: "حصلي تعب أني مخبية السر ده، أدهم كان عارف بس مكنش مصدق، ومحمود سعد رغم أنه صديقي إلا أنه اتفاجئ على الهواء، وزعل جدا وأنغام اللي صالحتنا".