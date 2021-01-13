وائل الفشني يبكي على الهواء: نجاح مطربي المهرجانات أرزاق.. ومفيش عدل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

دخل الفنان وائل الفشني في نوبة بكاء على الهواء في أثناء حواره مع الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج "صبايا الخير" عبر فضائية "النهار".

وسألته ريهام سعيد: "هو أنت بتصرف منين؟"، فعلّق: "والله ربنا بيسترها، تتر بييجي ولا حفلة ولا حاجة، والحمد لله راضي".

وردا على سؤال: "إزاي بتشوف نجاح مطربي المهرجانات والفلوس اللي بتجيلهم من يويتوب في وقت إنت بتدور على تتر ولا حفلة في ساقية الصاوي ولا دار الأوبرا؟" قال: "جيتي على الجرح، أصل الموضوع ده لما فكرت فيه صعبت عليّا نفسي جدا وبكيت".

أضاف: "الحمد لله ده رزق، بس مفيش عدل، الأذواق متغيرتش والناس موجودة بتسمع لكن مفيش عدل، هي أرزاق وبقالي 20 سنة بغني ويمكن مبيجيش فرص عشان كده موصلتش، والحمد لله، أنا بس عايز شوية عدل في الوسط".