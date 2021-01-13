أحمد إبراهيم يعلن عن اقتحامه مجال الغناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن عزمه طرح أولى تجاربه الغنائية من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

ونشر "إبراهيم"، صورة له رفقة المنتج وليد منصور، وعلّق عليها: "أول سينجل بصوتي قريبًا بإذن الله دعواتكم".

من ناحية أخرى، أعلنت الفنانة أنغام في فبراير 2019، زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، الذي أشرف على ألبومها "حالة خاصة جدا".

وفي مارس 2020، أعلن أحمد إبراهيم انفصاله عن أنغام، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ونشر صورة جمعتهما، قائلا: "أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح، ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف، لكنه مش هيغير من مشاعري، وهعيش على ذكرياتنا الحلوة، الست دي أنا بحبها والكل يعلم ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا"، لافتا إلى أنهما كانا سعداء "حتى آخر لحظة"، ووصفها بـ "نجمة عظيمة لن تتكرر".