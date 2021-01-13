(فيديو).. محمد منير يتجاوز الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية (باب الجمال)

ياسر رشاد - القاهرة - تجاوز الكينج محمد منير، بأغنيته الجديدة "باب الجمال"، حاجز الـ2 مليون مشاهدة، وذلك عقب طرحها على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يذكر أن "باب الجمال"، هي أولى أغنيات ألبوم منير الجديد، المتوقع طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.



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وتقول كلمات الأغنية:

باب الجمال.. أول ما جت.. قفّلنا ترابيسو

والقلب مال.. واتفننت.. جدًا في ترقيصه

قلبي اتهبل.. دُقّوا الطُبَل.. غنوا بقا وهيصو

توب الفرح مظبوط عليها.. قبل ماتقيسو

وادي اللي موش عاملينلو حساب.. العشق سكّرنا

واحنا اللي قولنا الحب عذاب.. وبيبانه سكّرنا

بنت اللذينة.. قدرت علينا.. سكنت ف افكارنا

وقف الزمان.. اول مابان.. الرمش ده وهدّى

والعقل طار.. عشنا ف حصار.. لما الجميل عدى

تاه الكلام، والضمة قلبت فجأة عالشدة

وجابتنا لمس اكتاف خلاص .. خلصت اخر عدّة