الجمعة.. انطلاق العرض المسرحي (هابي نيويير بالعربي)

ياسر رشاد - القاهرة - تقام مسرحية "هابي نيويير بالعربي" مجددًا على مسرح "كايرو شو"، وذلك يوم الجمعة المقبل 15 يناير الجارى، في تمام الساعة التاسعة مساء.



مسرحية "هابي نيو يير بالعربي" بطولة كل من بيومي فؤاد، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، كريم عفيفي وشيماء سيف، كما يشارك فيها نجوم الغناء أحمدشيبة

ومحمود الليثي.

إضافة إلى كل من "دانا الحلبي، سامية الطرابلسة، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج مجدي الهواري.

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مجدي الهواري مسرحية "علاء الدين" بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل، وإسلام إبراهيم، وتأليف ورشة عمل، وهم: حسن المهدي، محمد جلال، ضياء محمد، محمد طلعت، أحمد شيكو.

المسرحية استعراضية كوميدية، وتُعدّ التجربة المسرحية الأولى للنجم أحمد عز الذي يقدم شخصية "علاء الدين"، في حين تؤدي تارا عماد شخصية "ياسمينا"، ويلعب الفنان الكوميدي محمد ثروت دور "الجني".