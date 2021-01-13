(فيديو).. تامر حسني يتجاوز الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة بكليب أرفع ايدك

ياسر رشاد - القاهرة - تجاوزت أغنية "أرفع أيدك" للنجم تامر حسني، حاجز الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة، وذلك عقب طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

"أرفع ايدك" وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، المقرر أن تقام فى مصر خلال الفترة من اليوم الأربعاء 13 حتى 31 يناير الجارى.

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وتقول كلمات الأغنية:

الشمس والروح والنيل.. والأرض اللى تكفى وتشيل.. ده براح للقى ملايين.

على غنوة وأعلام فوق طايرين.. ارفع أيدك عالى.. قاعد ليه تعالالي.

رج الأرض بصوت عالى.. خلى العالم يشفوك.. غنى غنى وقول يا غنى غنوة للحياة، يلا بينا دى لغة واحدة بنا.

داخل جدو التيم.. كله هنا معلمين.. دوسة تانى على البنزين.. قلب لنا الموازين.. قاعدة للصبح.. كله بالحب.. نركز ونشن ونطلع عالتوب.. شفرة بتفك.. سحابة تحتينا والمنظر يخض.

لحظة تيجى مرة ما بتتعادش.. نحضر طول الجولة ومبنتعبش.. وطى وعالى الفوليوم على الماكس.. على على السقف