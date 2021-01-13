إيميه صياح: خايفة على أهلي من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 14 دقيقة

في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، بات الخطر أكبر. وعبرت الممثلة اللبنانية إيميه الصياح عن خوفها على أهلها من فيروس كورونا ومن قرارات المسؤولين ومن قسم كبير من الشعب.

وكتبت إيميه عبر حسابها الخاص على تويتر: “خايفة على أهلي من الكورونا! خايفة عليهم من المسؤولين المهمين وقراراتهم الأهمّ! خايفة عليهم من شعب قسم كبير منو لا عندو منطق ولا بيحمل مسؤولية (وصّلنا لهالمستوى من الحكام ولهالوضع الصحي فَ..)!”.

وأضافت: “شو ذنبهم أهلي واللي متلهم اذا في ناس بلا راس واذا المسؤولين لا راس ولا قلب ولا ضمير!”.

أثارت الممثلة ورد الخال جدلاً واسعاً عبر منصّات التواصل الإجتماعي لأنها كشفت عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق إنستغرام أنّها تفكّر بكتابة وصيّتها.

وفي التفاصيل، علّقت الممثلة ورد الخال على خطورة الوضع الصحي في لبنان بسبب تفشّي جائحة كورونا، فكتبت:

“عم فكر أكتب وصيتي، ما حدا بيعرف. مش معروف إذا نحنا عم نلعب بالموت، أو الموت عم يلعب فينا”.