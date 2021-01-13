كورونا يؤجل عرض فيلم عن حياة سيلين ديون للمرة الثانية

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

أدّت جائحة كوفيد-19 إلى الإعلان عن تأجيل إطلاق فيلم "ألين" في الصالات الفرنسية إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.



والفيلم من إخراج الفرنسية فاليري ميرسييه وبطولتها، ويستلهم حياة النجمة سيلين ديون.

وكان من المقرر أن يكون نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 موعد إطلاق عروض هذا الفيلم الذي يستند إلى حياة المغنية الكندية.

لكنّ الإبقاء على هذا الموعد أصبح متعذراً بعدما أدت تدابير الحجر العام الثاني المعمول به منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في فرنسا إلى إقفال دور السينما وسواها من المؤسسات الثقافية.

واضطر ذلك شركة "جومون" التي تتولى توزيع الفيلم إلى إعادة النظر في تاريخ إطلاقه، وكان آخر موعد حددته 17 فبراير/ شباط.