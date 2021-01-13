بالصور – لن تصدقوا كيف كانت بريانكا شوبرا في مراهقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت النجمة الهندية بريانكا شوبرا متابعيها بنشر صورة قديمة لها على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وتبين أنها التقطت لها حين كانت في الـ17 من عمرها. وهو ما أشارت إليه بنفسها من خلال التعليق.

وبدت فيها مرتدية بدلة باللون الأسود ولفتت الأنظار بشكلها حيث أشار الكثير من المتابعين إلى أنها كانت نحيفة جداً وتساءلوا عن سبب ذلك وحققت الصورة أكثر من مليون و959 ألاف إعجاب.

ويشار إلى أن النجمة احتفلت في وقت سابق بيوم ميلاد زوجها الفنان نيك جوناس بطريقة رومنسية. ولهذا نشرت مقطعاً مصوراً على الحساب نفسه وضمنته مقاطع سجلت لهما في مناسبات عدة ومواقف طريفة جمعتهما في منزلهما.

وتبين أنها تعرض هذه المشاهد للمرة الأولى وقد عبرت عن حبّها لزوجها من خلال تعليق كتبت فيه: “أنا ممتنّة جداً لأنك ولدتَ. عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”.

ويشار إلى أن النجمين تزوّجا قبل أكثر من عامين خلال حفل استمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام وأقيم في فندق قصر “أويد باهوان” في مدينة جودبور الهندية، علماً أن النجمة تكبر جوناس بنحو 10 سنوات.