أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأ النجم السوري أويس مخللاتي جمهوره ومتابعيه عبر انستغرام بخبر زواجه.

ونشر نجم “الهيبة” صورة تظهر فيها يده ويد عروسه وعلق قائلاً: عملناها.. بحبك ورح نكفي العمر”.

واختار أويس فتاة من خارج الوسط الفني تدعى إيناس ليكمل حياته معها، من دون ذكر أي تفاصيل عنها.

من جهة أخرى، انضم النجم السوري للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل المنصة الذي تم تصويره في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي تولى إخراجه المصري ياسر سامي، عن نص من تأليف هوزان عكو.

ويتناول العمل صراعات حرب المعلومات والميديا وأثرها في حياة الناس ضمن إطار اجتماعي تشويقي. وتدور أحداثه في عدة بلدان من الشرق الأوسط، وتروي قصة رجلين قررا تزويد العالم بمعلومات وخفايا وأسرار غير معلنة. وخلق سحابة في العالم الافتراضي لتجميع المعلومات وتخزين الأسرار.

وانضم إلى بطولة العمل في هذا الموسم كل من: باسم ياخور، ناظلي الرواس، ميسون أبو أسعد، وائل أبو غزالة، ووائل زيدان.