تعرفوا إلى قائمة الأفلام الجديدة على نتفليكس في 2021

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: بداية قوية ومشوقة لعام 2021 تعلن عنها شركة نتفليكس من خلال قائمة لأهم الأفلام التي سيتم عرضها في هذا العام، حيث سيتم عرض فيلم جديد كل أسبوع ابتداء من هذا الشهر.

مجموعة كبيرة من الأفلام التي سوف تفاجئ وتسعد محبي السينما حول العالم، من إبداع أهم صناع السينما الحاصلين على جوائز عالمية، ومنهم جين كامبيون فيلم (The Power of the Dog)، باولو سورنتينو (The Hand of God)، وآدم ماكاي (Don’t Look Up).

تضم قائمة الأفلام مجموعة مختلفة من الأنواع والفئات التي يحبها الجمهور ومنها أفلام الزومبي:

(Army of the Dead، رعاة البقر (The Harder They Fall Concrete Cowboy)، وأفلام المراهقين الرومانسية بما فيها الأجزاء الأخيرة لثلاثية أفلام كل من To All the Boys و The Kissing Booth، الأفلام المستوحاة من روايات محببة للجمهور(The Woman in the Window, Munich, The Last Letter from Your Lover). بالإضافة الى أفلام الإثارة والأكشن (Red Notice, Sweet Girl, Kate)، وأفلام العائلة التي تتيح فرصة للأسرة للتجمع حول الشاشة معاً (YES DAY, Back to the Outback, Finding ‘Ohana).

مجموعة الأفلام التي أعلنت عنها نتفليكس تضم مجموعة من أكبر نجوم السينما مثل ليوناردو دي كابريو، ساندرا بولوك، دواين جونسون، إدريس ألبا، ميريل ستريب، زندايا، جنيفر لورنس، رايان رينولدز، جنيفر جارنر، جيل جادوت، ديف باوتيستا، ناعومي واتس، جيك جيلينهال، جون دافيد واشنطن، وأوكتافيا سبنسر. هذه الأفلام ستكون بالاشتراك مع صناع الأفلام المفضلين للجمهور مثل زاك سنايدر، نورا فينجشدت، جو رايت، أنتوان فوكوا، شون ليفي، روبرت بولتشيني، شاري سبرينجر بيرمان، والعمل الإخراجي الأول لكل من هال بيري ولين مانويل ميراندا.