أسيل عمران تكشف تأثرها بالتعليقات على شكل جسمها.. هذا ما قالته عن التنمر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: علقت الفنانة السعودية أسيل عمران على موجات التنمر التي تجتاح مواقع التواصل وخصوصاً تلك التي تطال النساء ذوات الوزن الزائد. وجاء هذا أثناء ظهورها في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وأشارت إلى أن التنمر على السوشل ميديا أصبح مثل الأوكسيجين في الهواء. وسألت: “من حدد معايير الجسم المثالي؟” معتبرة أن لا وجود لما يسمى الجسم المثالي.

وأضافت أن لدى كل شخص عيباً في شكله يرغب في إخفائه ورأت أن على المرأة أن تتفهم المرأة مذكرة بالتغييرات التي تطرأ على جسمها لأسباب مختلفة منها الحمل.

وتابعت أن ممارسة الرياضة لا ترتبط بالنحافة فقط، بل باللياقة والحد من خطر الإصابة بأمراض تتعلق بالسمنة أيضاً. ودعت البنات إلى التوقف عن التنمر إحداهنّ على الأخرى.

وختمت بأنها تعي كل هذه الأمور ورغم هذا تتأثر أحياناً بالتعليقات وتساءل عما إذا كان قوامها جميلاً أم لا. وتفاعل معها المتابعون وأيد الكثيرون منهم ما قالته عن ضرورة وقف التنمر على المواقع.