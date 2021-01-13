أروى توثّق رحلتها مع العزل والابتعاد عن ابنتها بعد إصابتها بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت المطربة الخليجية أروى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وظهرت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على تطيق انستغرام وهي تتحدث عن تجربتها في اليوم السابع من المرض.

وبدت أروى بصحة جيدة بعد معاناتتها لأيام وأكدت أنها كانت تعاني خلال الأيام الماضية من احتقان في الحلق، وأجرت المسحة لكي تطمئن واكتشفت أنها مصابة بالفيروس.

وعبرت عن سعادتها كونها الوحيدة المصابة بالفيروس في المنزل، وأنها تتحدث في الفيديو لكي تنقل مشاعرها وتجربتها إلى متابعيها، لنشر تجربتها.

وأشارت إلى أنها كانت مرتبطة بتصوير أحد الأعمال، لكنها طلبت من فريق العمل تأجيل التصوير حتى تجري بعض الفحوص الطبية العادية، دون أن تفصح لهم عن مخاوفها من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت أنها كانت في طريقها لبدء التصوير، لكنها عرفت بنتيجة المسحة وقررت أن تعزل نفسها في المنزل حتى تتماثل للشفاء، ووعدت المتابعين بنقل تجربتها اليومية لهم، مشيرة إلى أنها تشعر أنها بخير ومارست حياتها بشكل طبيعي طوال اليوم.

ولفتت الى ضرورة التعامل مع الفيروس بجدية، وقد عزلت نفسها عن باقي أفراد أسرتها فور شعورها بالتعب قبل 6 أيام، حيث كانت تجلس بعيدًا عنهم ولم تلمس ابنتها منذ ذلك اليوم، موضحة أنها لا تعرف مصدر إصابتها بالفيروس، لكن توقعت أن تكون التقطته في أحد المستشفيات أثناء زيارة مريض.

وأكدت أنها رغم التزامها بكافة إجراءات الوقاية والتعقيم إلا أن ذلك لم يمنع إصابتها بالفيروس. ووعدت أروى متابعيها بأن تشاركهم تجربتها اليومية، وتمنت أن تظل بنفس نشاطها وألا تسوء حالتها الصحية، ونصحت الجميع بتوخي الحرص والتعامل مع جائحة كورونا بجدية.