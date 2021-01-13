شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والدة زوجها بصور عائلية وتدعو لها بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الفنانة إيمي سمير غانم ذكرياتها مع والدة زوجها التي رحلت عن عالمنا منذ عدة أيام، ونشرت مجموعة صور لها معها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "الله يرحمك و يغفرلك يارب.. مش قادره اوصف حبى ليكى قد ايه .. ربنا يصبر كل اللى عارفينك عشان مافيش حد ماحبكيش و اخف دم و اجدع و اطيب ام للناس كلها .. بحبك يا فدوده الله يرحمك يارب".



ايمي سمير غانم



ايمي سمير غانم ووالدة حسن الرداد

وكان الفنان حسن الرداد أعلن وفاة والدته عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" قائلا، توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون".



ايمي سمير غانم مع الرداد ووالدته الراحلة



ايمي سمير غانم مع زوجها ووالدته

وشيع أهالى دمياط جثمان والدة الفنان حسن الرداد من مسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط، بمشاركة العشرات من أبناء المحافظة، حيث قرر نجلها دفنها فى مقابر الأسرة بجوار مسجد عمرو بن العاص، وشهدت الجنازة حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان محمد لطفى، والفنان محمود الليثى، والمنتج أحمد السبكى، فيما حرص البعض على حث المواطنين على الالتزام بالتباعد للوقاية من فيروس كورونا.