شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تكشف عن اسم شخصيتها فى مسلسل "اللى مالوش كبير" .. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن اسم شخصيتها في مسلسلها الجديد "اللي مالوش كبير"، ونشرت صورة جديدة لها من استعدادتها لتصوير المسلسل، التي تنافس به في رمضان المقبل، وعلقت علي الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" متجيش عليها عشان سكتها ضلمه .. غزل ..اللي مالوش كبير"، وحرص عدد كبير من أصدقائها على تهنئتها بالمسلسل الجديد على رأسهم صديقتها النجمة مني زكي وزوجها أحمد العوضى.



ياسمين عبد العزيز



ياسمين

وبدأ النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى تصوير مسلسلهما "اللى ملوش كبير"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، في منطقة 6 أكتوبر، حيث تجمع المشاهد الأولى بين ياسمين والعوضى وبعض الممثلين الشباب في أحد المولات، ويأتى انطلاق تصوير المسلسل فى وقت مبكر حتى يتثنى لفريق العمل الانتهاء من التصوير قبل حلول شهر رمضان.



منى زكى تعلق لياسمين عبد العزيز

وجاءت القائمة النهائية لأبطال مسلسل "اللى ملوش كبير" كالتالى : ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز، قدمت العام الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه"، ولاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من كريم فهمى، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ومخرج أول محمد الخبيرى وإنتاج سينرجى.