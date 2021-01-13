شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده من منزلها بعد شائعة دخولها العناية المركزة:"أنازى الفل الحمد لله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الفنانة فيفي عبده علي شائعات دخولها العناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، حيث نشرت صورة جديدة لها من غرفتها بالمنزل، عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "انستجرام" معلقة عليها :"يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليك يا فوفو اه والله العمر مش بعزقة انا برد علي اللي بيقول انا في الانعاش بعد الشر عليا ان شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك على فكرة".



فيفي عبده

كما وجهت رسالة إلى جمهورها لتطمئنهم عليها قائلة :"كنت غايبة شوية عشان كنت تعبانة أوي ومش قادرة أرد بس دلوقتي الحمد لله بتحسن وبقيت كويسة وزي الفل وحبيت اطمنكم عليا".



فيفي عبده



فيفي

وتابعت :"وعايزة اقول ربنا يشفي كل الناس اللي عندها كورونا ويارب ميجيش لحد كورونا و الله يرحم الي ماتوا بكورونا".



فيفي عبده تطمئن جمهورها

كانت فيفي عبده قد طمأنت جمهورها على حالتها الصحية بعد مرضها خلال الأيام الماضية، مشيرة فى فيديو لها على حسابها بموقع إنستجرام إلى أن البعض يكبر من الأمور وأن صحتها جيدة، وما حدث هو أن الدكتور أعطى لها حقنة بالخطأ لمست عصب بها وتتناول الأدوية بسببها.

فيفي عبده أكدت أن كورونا عمل لها حالة اكتئاب والأجواء التى نعيشها هى التى جعلها لا تخرج فى فيديوهات جديدة على إنستجرام، مضيفة أنها زعلانة على زملائها الفنانين المصابين بكورونا، لكنها فى نفس الوقت طمأنت الجمهور على صحتها، وأنها ستقوم بعمل فيديو رقص وتنطيط قريبا، على حد قولها.