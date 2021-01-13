شكرا لقرائتكم خبر عن جسدت شخصية رابعة العدوية وقامت بدور رجل.. حكاية أول أدوار مديحة كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 24 عاما على رحيل أميرة السينما وجميلة الجميلات الفنانة مديحة كامل، التى رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 13 يناير من عام 1997، حيث صعدت روحها الطاهرة فى شهر رمضان وهى صائمة بعد أداء صلاة الفجر وكانت تقرأ سورة البقرة قبل رحيلها بدقائق.

حياة حافلة بالفن والأضواء والشهرة والجمال والأحداث انتهت بالزهد والقرب من الله والبعد عن الأضواء والتفرغ للعبادة.

وفى حياة الفنانة الجميلة مديحة كامل التى سحرت الملايين بجمالها وقيل عنها إنها أجمل وجه مر على الشاشة الكثير من المفارقات، ومنها أن أول أدور قامت بها فى حياتها جسدت فيها شخصية الزاهدة العابدة رابعة العدوية، بل أنها كانت تجسد أدوار رجل رغم جمالها الفائق.

وعن بدايات الجميلة مديحة كامل تحدثت ابنتها الوحيدة ميرهام الريس فى حوار لليوم السابع.

وقالت ابنة أميرة السينما "أمى تنتمى إلى محافظة الإسكندرية، وولدت فى 3 أغسطس عام 1946، ومن صغرها كانت غاوية فن وبتمثل فى المسرح المدرسى وأخدت جوايز وفازت بكأس المدارس عن دور رابعة العدوية وكانت تجسد أدوار رجل فى العديد من المسرحيات التى شاركت بها فى المسرح المدرسى خلال المرحلة الأعدادية، كما كانت رياضية وبتلعب جومباز وكرة طائرة وده سر رشاقتها".

لفتت مديحة كامل الأنظار بجمالها منذ صباها، فحصلت على لقب فتاة الشاطئ فى إحدى المسابقات على شاطئ الإسكندرية فى سن 16 عامًا ووضعت صورتها على غلاف مجلة الكواكب كما تشير ابنتها: "بعد نشر الصورة تلقت عروضا كثيرة بالتمثيل لكن والدها رفض، لأنه خاف عليها من الوسط الفنى، وكى يرضيها وافق أن تشارك فى بعض عروض الأزياء لكنها ظلت تحلم بفرصة للتمثيل، حتى وجدت الحل فى الموافقة على الزواج من أبى رجل الأعمال محمود الريس الذى كان صديقاً لوالدها ووعدها بتحقيق حلمها والموافقة على التمثيل، وبالفعل تزوجته وهى فى المرحلة الثانويية وشاركت فى أول عمل فنى لها".