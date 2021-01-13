عزيز الشافعي يرد على رامي صبري: هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير والزور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

رد الملحن عزيز الشافعي على تحذير الفنان رامي صبري بشأن رفعه دعوى قضائية ضد الأول والشاعر تامر حسين حال تجاوزا في حقه عبر أي قناة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد "الشافعي"، نشر تحذير "رامي" عبر "فيسبوك"، وعلّق: "أولا- هي دعوى مش دعوة، دعوة دي لما تعزمنا على حفلة.. ثانيا- إحنا صحاب الحق مش أنت خالص.. ثالثاً- بالنسبة لتهديدك لينا باللجوء للقضاء فدي الحاجة الوحيدة الصح اللي أنت قولتها وأنا مكنش في بالي خالص أخد حقي منك في اتهامك الكاذب ليّا من خلال القضاء".

وتابع: "وده كان احتراما للزمالة واحتراما للناس اللي بتتابعني وبتلومني عشان بكبر في موضوع صغير وبرد على الإساءة والكذب اللي أنت مكمل فيه، لكن أنا موافق، ومن بكره هاخد الإجراءات القانونية ضد التشهير والافتراء والزور اللي أنت ارتكبته في حقنا".

وتدخل الفنان هاني شاكر والمنتج مدحت العدل لحل الأزمة بين الثلاثي رامي صبري وتامر حسين وعزيز الشافعي، على خلفية اتهام الأول للثنائي بمنح المطرب عمرو دياب أغنية "شكرًا"، والتي في الأصل ملكًا له.

وكان رامي صبري أعلن عن عدم تعاونه مرة أخرى مع عزيز الشافعي، مشيرا إلى أن الأخير قام للمرة الثانية بأخذ أغنية "شكرا" منه أثناء عمله عليها، ومنحها للهضبة عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي الذي عمل عليه، في حين أكد صانعي الأغنية تامر حسين وعزيز الشافعي أن حديثه ليس له أي أساس من الصحة.

أغنية "شكرا" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبدالمنعم.