شقيقه فنان كبير وأصيب بالشلل بسبب دوره في هذا الفيلم.. حكايات حسين رياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير حسين رياض، الذي يُعد أحد أهم مشاهير زمن الفن الجميل، الذي برع في تجسيد العديد من الأدوار وشارك فيما يقرب من 150 عملا فنيًا متنوعًا.

وتزامنا مع ذكرى ميلاده يستعرض "الخليج 365"، أبرز المعلومات والحكايات عن الفنان الراحل:

- ولد في 13 يناير عام 1897، بحي السيدة زينب لأم سورية وأب مصري.

- انضم حسين رياض وشقيقه الفنان فؤاد شفيق إلى فرقة عبدالرحمن رشدي في طفولتهما، ولعب العديد من الأدوار.

- كوّن حسين رياض فريق "هواة التمثيل المسرحي مع الفنان الكبير يوسف وهبي.

- ظهر في أول مسرحية بعنوان "خلي بالك من إميلي" عام 1916 على مسرح جورج أبيض.

- غير اسمه خلال المسرحية من حسين محمد شفيق إلى حسين رياض .

- انضم لفرقة "رمسيس"، التي أسسها يوسف وهبي ثم انضم بعدها لفرقة "فاطمة رشدي".

- قدم عدد من الأفلام في بداية السينما الناطقة منها: "الدفاع"، سلامة في خير، لاشين".

- كرمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1962 بوسام الفنون.

- من أبرز الأفلام التي شارك بها "السبع بنات، وليلة الزفاف، المماليك، وإسلاماه"، وقدم للمسرح حوالي 140 مسرحية من أشهرها "عاصفة على بيت عطيل، تاجر البندقية، لويس الحادي عشر، أنطونيو وكليوباترا، مدرسة الفضائح، القضاء والقدر، الناصر".

- قالت ابنته "فاطمة"، في لقاء سابق لها إن والدها قدم 320 فيلمًا سينمائيًا و240 عملًا مسرحيًا و150 عملًا إذاعيًا و50 عملًا تليفزيونيًا.

روت "فاطمة"، في لقاء سابق مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" أن والدها كان يجسد دور شخص مصاب بالشلل في فيلم "الأسطى حسن" سنة 1952، وعاد من التصوير في أحد الأيام ليحصل على قسط من الراحة، وعند استيقاظه فوجئت زوجته بإصابته بالشلل، ليتم استدعاء طبيبه الخاص الذي قام بعمل بعض الحجامة لذراعه لمنع حدوث جلطة، واستمر في التعافي لمدة 15 يومًا.



14- توفي أثناء تصوير دوره في فيلم "ليلة زفاف" مع سعاد حسني وأحمد مظهر وعقيلة راتب، وكان يؤدي دوره أمام الكاميرا وسقط متوفيًا بأزمة قلبية، ولم يستكمل باقي مشاهده.