الليلة.. فريق "المبهجين" يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - يحيى فريق "المبهجين" حفل غنائي على مسرح النهر بـ ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير، في تمام الساعة السابعة مساءً.

"المبهجين" فرقة موسيقى عربية بروح مختلفة تهدف لنشر البهجة والطاقة الإيجابية ورسم الابتسامة على وجه الحضور من خلال تقديم قالب غنائي تمثيلى مبهج يقود

الفريق الفنان محمد طارق.

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يذكر ان قدم الفريق مجموعة من الحفلات فى مناسبات عدة فى عدد من المراكز الثقافية.

الجدير بالذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفني المسرحية

والسينمائية والموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب.



كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.



وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل: الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.