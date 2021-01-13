إصابة الأب فادي تابت بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 13 - يناير - 2021 10:09 صباحًا

أصيب الأب فادي تابت بفيروس كورونا المستجد.

واعلنت ادارة مزار سيدة لبنان حريصا عن اصابة الاب فادي تابت بفيروس كورونا. وأشارت الى انه سيخضع للحجر الصحي.

ودعت الادارة المواطنين الذين خالطوه إلى جانب الآباء الآخرين إلى حجر أنفسهم.

وأعلنت إدارة مزار سيدة لبنان حريصا التالي:

الأب فادي تابت رئيس المزار ‘ قد أجرى فحص ال PCR وذلك يوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021.

وقد جاءت النتيجة إيجابية. وبالتالي سوف يلتزم الأب فادي تابت مع باقي الكهنة بالحجر الصحي’ من أجل مقتضيات السلامة العامة.

وبناءً على ذلك، تعتذر إدارة المزار ممن خالطوا الأباء في الأيام القليلة الماضية، وتدعوهم إلى الحجر الصحي المنزلي، والى إجراء الفحص في الوقت المناسب، من أجل الحفاظ على سلامتهم.