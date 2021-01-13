سوزان نجم الدين تلتقي أبناءها بعد فراق خمس سنوات

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين فيديو مؤثر، عبر حسابها على الإنستغرام، للحظة إستقبالها لأبنائها في مطار القاهرة بعد غياب خمس سنوات، أبكت فيه متابعيها وتصدرت بسببه محركات البحث على غوغل.

نجم الدين حرمت من رؤية أبنائها لمدة خمس سنوات بسبب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع دخول السوريين إلى أميركا، في وقت كانوا يتواجدون هناك للدراسة، مما حرمها من إمكانية السفر لرؤيتهم.

وعلقت نجم الدين على الفيديو، قائلة: "خمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم وخمس سنوات من الظلم والحزن والوحدة والحنين.. خمس سنوات كان يكبر فيها الحلم ويكبر معه الألم.. خمس سنوات صاروا الصغار كبار.. خمس سنوات كنت عدّ فيا الأيام والساعات والدقائق والثواني بانتظار هي اللحظة".

وتابعت: "فراقٌ قسريٌّ مرّ.. لكن تلك اللحظات بدّدت كل شيء وأعادت توازن الحياة إلى طبيعتها.. فها أنا ذا أعانق فلذات كبدي بينما انتهى عهد ترامب الظالم بالذل والمهانة لينقلب السحر على الساحر. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما حتى يبلغ الحمد منتهاه".