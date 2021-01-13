شكرا لقرائتكم خبر عن محطات بارزة فى مشوار درة الفنى بمصر خلال 13 سنة بمناسبة عيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل النجمة درة، اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير بعيد ميلادها، والذى يعد أول عيد ميلاد لها بعد زواجها من المهندس هانى سعد، حيث احتفلت بزفافها في شهر نوفمبر الماضى فى الجونة، بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفني الذين حرصوا على مشاركتها هذه اللحظات السعيدة، لتنهى عام 2020 بدخولها القفص الذهبى.



النجمة درة

واستطاعت درة على مدار 13 سنة منذ حضورها إلى مصر والمشاركة فى الأعمال الفنية، أن تفرض نفسها كواحدة من الفنانات اللاتى خلقن لأنفسهن شكلا مختلفا على الساحة الفنية سواء على مستوى السينما أو الدراما، وحظيت بمشوار تصاعدى خلال الأدوار التي قدمتها حتى وصلت إلى البطولة المطلقة والتي قدمتها في مسلسلى "الشارع اللى ورانا" عام 2018، و"بلا دليل" عام 2019.



النجمة درة

بدأت درة مشوارها الفني في مصر عام 2007 بظهورها في فيلم "هي فوضى" إلا أنها لم تحصل على الكثير من الوقت لتنطلق بقوة في السينما المصرية إذ قدمت في نفس العام بعد ذلك البطولة النسائية أمام حمادة هلال في فيلم الحب كدا"، وفى العام التالى قدمت البطولة النسائية أيضاً أمام هانى سلامة في فيلم "الأولة في الغرام"، وبعدها توالت الأفلام التي قدمتها.



التونسية درة

ومن أبرز الأفلام التي قدمتها درة بعد ذلك "كلاشنكوف" مع محمد رجب وغادة عادل، وسامى أكسيد الكربون" مع هانى رمزى، و"تيك تيك بوم" مع محمد سعد، و"مصور قتيل" مع إياد نصار، و"بابا" مع أحمد السقا، وخاضت البطولة المطلقة في السينما من خلال فيلم "المعدية"، إضافة إلى مشاركتها في أفلام "كدبة كل يوم" و"الباب يفوت أمل" و"مولانا" و"عنتر بن بن بن بن شداد" مع محمد هنيدى وغيرها من الأفلام.



درة

وعلى مستوى الدراما التليفزيوينة شاركت درة في العديد من المسلسلات أبرزها "وعد مش مكتوب" مع محمود ياسين، و"خاص جداً" مع يسرا، و"العار" مع مصطفى شعبان، و"آدم" مع تامر حسنى، و"الريان" مع خالد صالح، و"زى الورد" مع يوسف الشريف، و"الزوجة الرابعة" مع مصطفى شعبان، و"سجن النساء" مع نيللى كريم وروبى، "وصديق العمر" مع جمال سليمان، و"ظرف اسود" مع عمرو يوسف، و"بعد البداية" مع طارق لطفى، و"نسر الصعيد" مع محمد رمضان.



النجمة درة

وبعيداً عن التمثيل، تعد درة واحدة من أبرز الفنانات اللاتى يخترن ملابسهن وفساتينهن فى المهرجانات الفنية والأحداث الاجتماعية، إذ دائماً ما تخطف الأنظار باطلالاتها على السجادة الحمراء للمهرجانات السينمائية، وكذلك جلسات التصوير التى تنشرها على حساباتها الشخصية بمواقع السوشيال ميديا.



اطلالة درة بالابيض



النجمة درة



درة



درة



درة



درة باطلالة على البحر



درة بالابيض



درة بفستان الزفاف



درة على السجادة الحمراء