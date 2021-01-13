أروى تعلن إصابتها بكورونا وتكشف عن حالتها الصحية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 08:42 صباحاً - منذ 35 دقيقة

أعلنت المطربة ومقدمة البرامج اليمنية أروى عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وظهرت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع ”Instagram“، وهي تتحدث عن تجربتها في اليوم السابع من المرض، والأول بعد ثبوت إصابتها بكورونا.

وقالت ”أروى“ إنها كانت تعاني خلال الأيام الماضية من احتقان في الحلق، لكنها أجرت المسحة لكي تطمئن واكتشفت أنها مصابة بالفيروس.

وأكدت أنها تشعر بالسعادة كونها الوحيدة المصابة بالفيروس في المنزل، وأنها تتحدث في الفيديو لكي تنقل مشاعرها وتجربتها إلى متابعيها، مشيرة إلى أنها كانت مرتبطة بتصوير أحد الأعمال، لكنها طلبت من فريق العمل تأجيل التصوير حتى تجري بعض الفحوص الطبية العادية، دون أن تفصح لهم عن مخاوفها من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت أنها كانت في طريقها لبدء التصوير اليوم، لكنها عرفت بنتيجة المسحة وقررت أن تعزل نفسها في المنزل حتى تتماثل للشفاء، ووعدت المتابعين بنقل تجربتها اليومية لهم، مشيرة إلى أنها تشعر أنها بخير ومارست حياتها بشكل طبيعي طوال اليوم.

كما أشارت أروى إلى ضرورة التعامل مع فيروس كورونا بجدية، وأنها عزلت نفسها عن باقي أفراد أسرتها فور شعورها بالتعب قبل 6 أيام، حيث كانت تجلس بعيدًا عنهم ولم تلمس ابنتها منذ ذلك اليوم.

وبينت أروى أنها لا تعرف مصدر إصابتها بالفيروس، لكن توقعت أن تكون التقطته في أحد المستشفيات لزيارة مريض، مؤكدة أنها رغم التزامها بكافة إجراءات الوقاية والتعقيم إلا أن ذلك لم يمنع إصابتها بالفيروس.

ووعدت أروى متابعيها بأن تشاركهم تجربتها اليومية، وتمنت أن تظل بنفس نشاطها وألا تسوء حالتها الصحية، ونصحت الجميع بتوخي الحرص والتعامل مع جائحة كورونا بجدية.