"كباتن الزعتري" يمثل مصر في مهرجان صانداس

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ايلاف من القاهرة: كشف مهرجان صانداس السينمائي عن مشاركة الفيلم المصري، "كباتن الزعتري" للمخرج والمنتج علي العربي في المسابقة الرسمية للمهرجان ليمثل مصر، ضمن فعاليات المهرجان والذي يقام في ولاية يوتاه بالولايات المتحدة الأميركية، وهو المهرجان الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 28 يناير إلى 3 فبراير .

فيلم "كباتن الزعتري"، تم تصويره علي مدار 6 سنوات، إضافة إلى عام كامل للإنتهاء من الفيلم بشكل نهائي ليكون إجمالي مدة العمل على الفيلم حوالي 7 سنوات كاملة.

الفيلم عبارة عن رحلة تتبع لبطلي العمل "محمود و فوزي"، منذ وقت تصوير الفيلم كمراهقان لديهما حلم احتراف كرة القدم وهما سوريان يعيشان داخل مخيم الزعتري.

يرصد فيلم "كباتن الزعتري" التغير الذي يمر به بطلي الفيلم منذ المراهقة وحتى عمر 25 عاماً، وكيف يسعى الثنائي للوصول إلى حلمهما، وهو من إنتاج المخرج والمنتج علي العربي من خلال شركة Ambient light، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفي المنتج الإستشاري للفيلم.

يذكر أن المخرج والمنتج علي العربي بدأ حياته العملية كمخرج يوثق الحروب، وعمل في عدد من البلدان لتغطية الصراعات على الأرض ومن بينها، ليبيا وسوريا والعراق وكردستان ولكنه تقاعد عام 2013، بعدما شعر بأن ضحايا الحروب ليسوا فقط مجرد أرقام وأن وراء كل ضحية قصة تستحق أن تروي، وهو الدافع الإساسي الذي جعله يتحمس لتقديم فيلم فيلم "كباتن الزعتري" حيث يظهر رحلة سعي بطلي الفيلم، "محمود وفوزي" لتحقيق حلمهما في ظروف صعبة.