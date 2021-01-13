شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رسوم متحركة جديد عن شخصية Mr. Bean للممثل روان أتكينسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيعود الممثل الكوميدي الإنجليزي روان أتكينسون إلى دوره الأيقوني Mr. Bean في فيلم رسوم متحركة جديد، اشتهر أتكينسون أيضًا بـ دوره في Johnny English، والمسلسل الكوميدى Blackadder، لكن لم يصل أي من شخصياته إلى نفس الشهرة مثل Mr. Bean.

صدر الفيلم الأول، عن شخصية Mr. Bean، الذى طرح تحت اسم Bean، في عام 1997، ومن ثم طرح عمل مكمل للفيلم الأول، تحت اسم Mr. Bean’s Holiday، في عام 2007.

في مقابلة مع Deadline، تحدث أتكينسون عن الفيلم القادم، حيث صرح إنه يريد أن ينتهي من لعب الشخصية قريبًا، ووضع حدًا لمسيرة شخصية Mr. Bean.

وأضاف أتكينسون: "من الأسهل بالنسبة لي أداء الشخصية صوتيًا أكثر من الأداء البصري، حيث أننى لا أستمتع كثيرا باللعب معه، بالإضافة إلى أن عبء المسؤولية ليس لطيفا ".

من المحتمل أن يكون فيلم الرسوم المتحركة الجديد Mr. Bean ، هو أخر ظهور أصلي للشخصية، ولكن من غير المعروف ما إذا كان ذلك يعني نهاية الشخصية للأبد، ولكن من الواضح أن أتكينسون مصمم على الابتعاد عن دوره الأكثر شهرة في المستقبل القريب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " mxdwn ".

هذه أيضًا ليست المرة الأولى التي يطرح فيها فيلم رسوم متحركة لـ Mr. Bean، حيث في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم إنشاء سلسلة رسوم متحركة قصيرة تتمحور حول الشخصية، والآن، يبدو أن Mr. Bean سوف يغامر بالعودة إلى الرسوم المتحركة مرة أخرى، ولكن هذه المرة بفيلم طويل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " mxdwn ".