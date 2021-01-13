شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة كابول" يدخل غرف المونتاج بعد انتهاء التصوير فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل مسلسل "القاهرة كابول" للنجوم الثلاثة طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوى غرف المونتاج بعد انتهاء التصوير، حيث ينتهى فريق العمل من التصوير بعد 3 أيام، ليكون العمل الأول جاهزاً للعرض فى شهر رمضان وتسليم الحلقات أولا بأول للجهة المنتجة للمسلسل وهى شركة سينرجى.

ويجسد طارق لطفى دور إرهابى يدعى الشيخ رمزى خلال الأحداث، ويكون هناك العديد من الصراعات بينه وبين خالد الصاوى وفتحى عبد الوهاب وتتوالى الأحداث بينهما فى إطار درامى أكشن ومشوق.

وانتهى المخرج حسام على ما يقرب من 8 أيام فى دولة "صربيا" وجمعت المشاهد كل من خالد الصاوى وطارق لطفى والفنان أحمد رزق، ويستكمل ابطال المسلسل تصوير المشاهد الأخيرة فى العديد من الأماكن فى القاهرة.

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفى، وخالد الصاوى، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، ومن إنتاج شركة سينرجي، وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.