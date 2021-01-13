فن ومشاهير

عزت العلايلي : مروان حامد لديه نضوج والده.. وتكنيك بيتر ميمى مميز "صور"

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القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير عزت العلايلي أن العمل مع الشباب تجربة مختلفة، وأن لديهم وعيا كبيرا، وعندما يعمل معهم يجد أنه مستقل الفن مع الشباب فى مأمن، وأن القادم من الفن سيكون أفضل. وقال العلايلى إن المخرج مروان حامد لديه نضوج قوى بسبب الجو الذى نشأ فيه، والخبرة التى اتخذها من والده الراحل وحيد حامد.

وعن الراحل وحيد حامد قال العلايلي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس: "إن الراحل لديه خبرة غير مسبوقة فى ألا يشعر أحد بملل عندما يشاهد أعماله"، وذلك أثناء حديث الفنان عن مشاركته فى مسلسل "الجماعة 1" تأليف وحيد حامد وإخراج المخرج محمد ياسين، أما عن الدراما بشكل عام قال العلايلى: "إن التجربة الدرامية فيها تكنيك جديد ومختلف"، مستشهدا بتكنيك المخرج بيتر ميمى فى مسلسل "الاختبار"، مشيرا إلى أن ميمى أثبت أنه مخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية لذلك أنا متفائل بمستقبل السينما والدراما فى مصر.

وكشف العلايلى أيضا عن تفاصيل علاقته بالمخرج الراحل يوسف شاهين، كما تحدث عن أدواره فى أفلام مثل الإنس والجن، وتراب الماس والأرض وغيرها من الأفلام.

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة "‪dmc"، فى الساعة الحادية عشر مساء.

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عزت العلايلي وإسعاد يونس

 

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عزت العلايلي وإسعاد يونس

 

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عزت العلايلي 

 

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عزت العلايلي

 

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عزت العلايلي وإسعاد يونس
 

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عزت العلايلي
 

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عزت العلايلي وإسعاد يونس

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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