شكرا لقرائتكم خبر عن عزت العلايلي : يوسف شاهين نزلنى الترعة والميه تلج ومليانة ديدان فى فيلم "الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان عزت العلايلي عن كواليس مشهد وجود "الجاموسة" فى الترعة أثناء تصويره فيلم "الأرض" مع الراحل يوسف شاهين، قائلا: "كنا بنصور فى شهر طوبة وشاهين مواعيده مش بتهزر والدنيا تلج، فاديت لفلاح فلوس وقولتله انزل كدة الترعة شوفلى عمق الميه راح ورجع قالى خد فلوسك يا بيه الميه تلج هو انت هتنزل هنا.. قولته أه .. قالى إزى الميه مليانة ديدان.. مبقتش عارف أعمل إيه ولقيت يوسف شاهين ماسك زجاجة قد صباعه وينقط فى الميه قولتله إيه ده يا جو قالى مطهر، ضحكت وقولتله ده اللى هيطهر يعنى، قالى يلا نط عشان نصور والمشهد ده خد تصوير نصف يوم".

وعن علاقته بالمخرج الكبير يوسف شاهين قال: "فى واحد جه قالى يوسف شاهين عاوزك، وأنا فكرتى عن شاهين إنه تنك، وفى يوم كان عندى ناس سهرانة ومشيوا متأخر والشقة كانت مبهدلة والصبح بدرى لقيت الباب بيرن فتحت لقيت يوسف شاهين، دخل قالى إيه الدوشة دى فرديت عليه قولتله معلش كان عندى ناس سهرانة، فقالى عموما أنت هتمثل معايا فى فيلم الأرض يلا حضر نفسك للتصوير.. واتفقت فعلًا على الفيلم من غير حتى ما اقرأ السيناريو.. وكانت أيام تصوير فيلم الأرض من أجمل لحظات وأمتع أيام عشتها فى حياتي"، وأضاف عزت: "كنا بنصور فى الفيوم الصبح تصوير، وبليل أمسيات شعرية وسياسية وفنية مع فريق الفيلم والوفد الصحفى اللى كان معانا وقت التصوير كانت شغلنا وقتها قضية النكسة والأرض".

كما كشف عزت العلايلى عن كواليس فيلم "الاختيار"، حيث قال إنه كان سيخرجه وإن يوسف شاهين سيقوم بدور البطولة، وأشار عزت إلى أنه طلب من شاهين أن يذهب لطبيب أسنان ليصلح أسنانه قائلا: "وراح شاهين لدكتور سنان وصرف كتير أوى عشان يصلح سنانه وفى الآخر جه شاهين وقالى أنا مش مقتنع أمثل، قولته طب فى ممثل شاطر تعالى نروح نشوفه وفرجته على الراحل محمود ياسين قالى وقتها هو ده، وبعدما نظمنا كل حاجة ومحمود مضى فيلم تانى، فشاهين قالى مستحيل يشتغل معايا وهو فى فيلم تانى، وأصر إنى أنا اللى أعمل الفيلم، واتهمونى ساعتها إن أنا السبب فى استبعاد محمود ياسين وأنا والله ماكنش ليا دعوة".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الإثنين والثلاثاء على قناة‪ "‪dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء‪.