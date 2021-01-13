فن ومشاهير

عزت العلايلي : محمد سعد كان خايف ينزل الميه وإحنا بنصور الطريق إلى إيلات

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القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان عزت العلايلي عن مشاركته فى فيلم "الطريق إلى إيلات"، مشيرا إلى أن المخرجة أنعام محمد على قدمت عملا تاريخيا مهما بدون أى مبالغة وبحرفية تامة، ودون أن يشعر المشاهد بأى ملل، كما كشف عن موقف كوميدى حدث بينه وبين النجم محمد سعد حيث قال: "سعد كان خايف ينزل الميه فى مشهد الغطس، وقعدت أقوله متخافش يا محمد وفين وفين لما اقتنع ونزل الميه، وكان موقف كوميدى جدا".

وعن الراحل وحيد حامد قال العلايلى، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاعة على قناة  DMC، إن الراحل لديه خبرة غير مسبوقة فى ألا يشعر أحد بملل عندما يشاهد أعماله.

وعن علاقته بالمخرج الكبير يوسف شاهين قال: "فى واحد جه قالى يوسف شاهين عاوزك، وأنا فكرتى عن شاهين إنه تنك، وفى يوم كان عندى ناس سهرانة ومشيوا متأخر والشقة كانت مبهدلة والصبح بدرى لقيت الباب بيرن فتحت لقيت يوسف شاهين، دخل قالى إيه الدوشة دى فرديت عليه قولتله معلش كان عندى ناس سهرانة، فقالى عموما أنت هتمثل معايا فى فيلم الأرض يلا حضر نفسك للتصوير.. واتفقت فعلًا على الفيلم من غير حتى ما اقرأ السيناريو.. وكانت أيام تصوير فيلم الأرض من أجمل لحظات وأمتع أيام عشتها فى حياتي"، وأضاف عزت: "كنا بنصور فى الفيوم الصبح تصوير، وبليل أمسيات شعرية وسياسية وفنية مع فريق الفيلم والوفد الصحفى اللى كان معانا وقت التصوير كانت شغلنا وقتها قضية النكسة والأرض".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الإعلامية إسعاد يونس يومى الاثنين والثلاثاء على قناة ‪"‪dmc"، فى الساعة الحادية عشرة مساء‪.

 

 

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عزت العلايلي وإسعاد يونس

 

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عزت العلايلي وإسعاد يونس

 

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عزت العلايلي

 

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عزت العلايلي 

 

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عزت العلايلي وإسعاد يونس

 

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عزت العلايلي

 

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عزت العلايلي وإسعاد يونس

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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