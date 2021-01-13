اختيار الفيلم المصري "توك توك" للمنافسة في مهرجان Pan African Film & Arts Festival بأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف المؤلف شريف عبدالهادي عن اختيار فيلمه القصير "توكتوك"، للمشاركة في مهرجان "Pan African Film & Arts Festival" الأمريكي في دورته الـ29.

وعبر حسابه بموقع "فيس بوك"، كتب "شريف": "تم اختيار فيلمنا القصير توكتوك للعرض في النسخة الـ29 من مهرجان "Pan African Film & Arts Festival" بلوس أنجلوس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمزمع إقامته في الفترة من ٢٨ فبراير إلى ١٤ مارس".

فيلم "توك توك" بطولة إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، ماري جرجس، ندى أكرم، تأليف محمد خضر وشريف عبدالهادي، وإخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.