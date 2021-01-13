محمد إمام يستعيد ذكريات فيلم "ساعة ونص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان محمد إمام صورة لبوستر فيلم "ساعة ونص"، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق "إمام"، على البوستر قائلًا: "أيام ما كان الجيل كله كتفه في كتف بعض علشان نثبت نفسنا، نفسي نعمل فيلم كلنا مع بعض تاني".

فيلم "ساعة ونص"، تم عرضه للمرة الأولى في عام 2012، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم فتحي عبد الوهاب، ماجد الكدواني، كريمة مختار، أحمد فلوكس، محمد عادل إمام، إياد نصار، أحمد بدير، سمية الخشاب، سوسن بدر، هالة فاخر، ناهد السباعي، أحمد الفيشاوي، محمد رمضان، محمود الجندي، أحمد السعدني، كريم محمود عبدالعزيز، ويسرا اللوزي.