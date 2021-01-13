شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية العربى تشارك فى "بنت السلطان" أمام روجينا وباسم سمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الفنانة أمنية العربي علي المشاركة في بطولة مسلسل "بنت السلطان" أمام النجمة روجينا لتقدم معها دور يقلب مجري أحداث المسلسل ومصير روجينا خلال الأحداث، ومسلسل " بنت السلطان " عمل درامي اجتماعي تشويقي من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق ويشاركها البطولة النجم باسم سمرة والفنان أحمد مجدى.



المخرج احمد شفيق وأمنية العربي

أمنية خريجة ليسانس حقوق جامعة القاهرة وحصلت علي عدة جوائز من قبل وكانت ضمن ورشة مركز الابداع الفني بالدفعة الثالثة لدي المخرج خالد جلال ، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج وهي حاليا مازالت طالبة في السنة الرابعة ، وحصلت مؤخرا علي جائزة من مهرجان المسرح العربي كأفضل ممثلة عن مسرحية " موضوع حساس " التي ناقشت قضايا المرأة والعنوسة من تأليف محمد محمدي وإخراج مصطفي غريب ، كما شاركت من قبل في مسلسلات " رحيم " و" الأب الروحي 2 " و" مملكة أبليس " و" نحب تاني ليه " و" اتنين في الصندوق " و" رسايل " و" الأبواب المغلقة " و" جمال الحريم ".