فيديو| منة عرفة تكشف تفاصيل شخصيتها في "إسعاف يونس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة عرفة تفاصيل شخصية "لوجي" التي تجسدها في مسلسل "إسعاف يونس" بطولة الفنان محمد أنور.

وقالت منة خلال لقائها في برنامج "عين أون لاين"، التي تقدمه شيرين سليمان: "أنا كنت مخضوضة من المسلسل لأنه كوميدي، وأنا مش بعرف أضحك، شخصية "لوجي" هي دكتورة وفيها شوية من الانضباط، بتحب يونس أوي (محمد أنور)".

وأضافت: "هي بتحاول تكون أنثى عشان تلفت نظره، وهو مش طايقها أصلا، شخصية لوجي هتعمل حاجة غير متوقعة وهتخلي كل الناس تشمئز منها".

يذكر أن مسلسل "إسعاف يونس" يعرض يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع على منصة Watch It من بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هناء الشوربجي، منة عرفة، محمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.